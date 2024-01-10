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Завдяки продажам в Росію: Китай відібрав у Японії лідерство серед світових експортерів автомобілів

10 січня, 2024 середа
16:55
Економіка росія, Китай

Китай обійшов Японію та посів перше місце серед світових експортерів автомобілів завдяки продажам в Росію

Про це повідомляє CNN.

"Китайська асоціація легкових автомобілів (CPCA) заявила, що країна, ймовірно, минулого року експортувала рекордні 5,26 млн транспортних засобів, включно з легковими автомобілями, автобусами та вантажівками, що на 56% більше, ніж у 2022 році, із загальною вартістю $102 млрд", - зазначили в повідомленні.

Водночас Японія за той же час поставила 4,3 млн автівок, що майже на мільйон менше, ніж Китай.

"Без сумніву, Китай став найбільшим у світі експортером", - заявила асоціація.

Згідно з митними даними, експорт китайських автомобілів становив 4,76 млн одиниць за перші 11 місяців 2023 року. За цей же період експорт японських автомобілів досяг 3,99 млн одиниць, про що свідчать дані Японської асоціації автовиробників.

Водночас у CNN наголошують, що за перші 11 місяців минулого року поставки автомобілів Китаю до Росії зросли на 545% порівняно з 2022 роком - до 840 тис. одиниць. Це зробило китайський ринок найбільш швидко зростаючим, відповідно до останніх митних даних країни.

"Китайські автовиробники виграли від відсутності глобальних конкурентів у Росії, яка вдерлася в Україну в лютому 2022 року, що спонукало сотні світових брендів піти. 2023 рік став знаменним для китайських електромобілів, які дешевші, ніж моделі, побудовані конкурентами в інших країнах", - зауважує видання.

  • 7 квітня 2023 року посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що його країна побила рекорд з експорту авто власного виробництва у РФ через ізоляцію Москви.
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