Китай побив рекорд з експорту авто в Росію, - посол КНР
КНР скористалась ізоляцією Росії та дефіцитом імпортних автомобілей в РФ, побивши рекорд з поставок авто власного виробництва. За підсумками 2022 року Пекін збільшив об'єм експорту на понад 33%
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на слова посла Китаю в РФ Чжана Ханьхуея.
Китаю вдалося скористатися тим, що світові автоконцерни засудили війну РФ проти України та пішли з російського ринку. За підсумками 2022 року представники китайського автопрому поставили на російський ринок 162 тисячі автомобілів, що на 33,4% більше, ніж роком раніше.
"Частка китайських марок на російському ринку стрімко збільшилася з 7% до 19,2%. Попит на китайські товари постійно збільшується з їх гарним співвідношенням ціни та якості", - сказав посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей.
Крім того дипломат висловив сподівання, що на російському ринку буде дедалі більше товарів з маркуванням "зроблено в Китаї".
Зазначається, що в результаті відходу іноземних автовиробників з РФ за підсумками 2022 року випуск легкових автомобілів в країні впав на 67%.
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