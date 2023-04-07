Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на слова посла Китаю в РФ Чжана Ханьхуея.

Китаю вдалося скористатися тим, що світові автоконцерни засудили війну РФ проти України та пішли з російського ринку. За підсумками 2022 року представники китайського автопрому поставили на російський ринок 162 тисячі автомобілів, що на 33,4% більше, ніж роком раніше.

"Частка китайських марок на російському ринку стрімко збільшилася з 7% до 19,2%. Попит на китайські товари постійно збільшується з їх гарним співвідношенням ціни та якості", - сказав посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей.

Крім того дипломат висловив сподівання, що на російському ринку буде дедалі більше товарів з маркуванням "зроблено в Китаї".

Зазначається, що в результаті відходу іноземних автовиробників з РФ за підсумками 2022 року випуск легкових автомобілів в країні впав на 67%.