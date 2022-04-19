У Росії зупинили виробництво автомобілів Opel, Peugeot та Citroen
Корпорація Stellantis оголосила, що зупиняє виробництво автомобілів Opel, Peugeot та Citroen на заводі у Калузі
Про це повідомляє офіційний сайт Stellantis.
У компанії зазначили, що припинили виробництво автомобілів на виконання антиросійських санкцій.
"З огляду на зростання перехресних санкцій і труднощі з логістикою, компанія Stellantis призупинила виробництво на заводі в Калузі, щоб повністю дотриматися всіх санкцій і захистити своїх співробітників. Stellantis засуджує насилля та підтримує всі дії, здатні відновити світ", - йдеться у заяві.
Stellantis володіє 70% заводу "ПСМА Рус" у Калузі, ще 30% належать Mitsubishi. Завод випускає легкові автомобілі Peugeot 408 та Citroen C4, легкі комерційні автомобілі Peugeot, Opel та Citroen, а також мініфургони та компактвени Peugeot Partner, Citroen Berlingo та Opel Combo.
Mitsubishi збирала на підприємстві позашляховики Outlander та Pajero Sport.
- 8 квітня японська корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво автомобілів на заводі "ПСМА Рус".
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