У Росії зупинили виробництво автомобілів Opel, Peugeot та Citroen

Про це повідомляє офіційний сайт Stellantis.

У компанії зазначили, що припинили виробництво автомобілів на виконання антиросійських санкцій.

"З огляду на зростання перехресних санкцій і труднощі з логістикою, компанія Stellantis призупинила виробництво на заводі в Калузі, щоб повністю дотриматися всіх санкцій і захистити своїх співробітників. Stellantis засуджує насилля та підтримує всі дії, здатні відновити світ", - йдеться у заяві.

Stellantis володіє 70% заводу "ПСМА Рус" у Калузі, ще 30% належать Mitsubishi. Завод випускає легкові автомобілі Peugeot 408 та Citroen C4, легкі комерційні автомобілі Peugeot, Opel та Citroen, а також мініфургони та компактвени Peugeot Partner, Citroen Berlingo та Opel Combo.

Mitsubishi збирала на підприємстві позашляховики Outlander та Pajero Sport.

8 квітня японська корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво автомобілів на заводі "ПСМА Рус".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb