Заява Трампа, що Україна може повернути свої території, змінює правила гри, - сенатор Грем

Про це він написав у Х.

"Сьогоднішня заява президента Трампа про війну в Україні, де він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, змінює правила гри. Це зобов'язання продовжувати продавати американську зброю високого класу НАТО на користь України надзвичайно змінює військове рівняння для Росії", – заявив Грем.

Він також назвав це "зобовʼязанням", яке разом із економічним тиском проти покупців російських нафти й газу, зокрема Китаю, Індії та Бразилії, – "є найкращою надією" покласти край війні.