Заява Трампа, що Україна може повернути свої території, змінює правила гри, - сенатор Грем
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що заява президента Дональда Трампа про шанси України за підтримки Європи повернути свої території "у первісному вигляді" змінює правила гри
Про це він написав у Х.
"Сьогоднішня заява президента Трампа про війну в Україні, де він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, змінює правила гри. Це зобов'язання продовжувати продавати американську зброю високого класу НАТО на користь України надзвичайно змінює військове рівняння для Росії", – заявив Грем.
Він також назвав це "зобовʼязанням", яке разом із економічним тиском проти покупців російських нафти й газу, зокрема Китаю, Індії та Бразилії, – "є найкращою надією" покласти край війні.
"Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває під тиском, і це тільки погіршиться, якщо ми зробимо покупку дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обирає цей шлях. Час покласти край цьому кровопролиттю. Молодець, пане президенте", – резюмував сенатор.
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку 23 вересня заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
