Зеленський поговорив телефоном із Рютте, якого обрали новим генсеком НАТО
У вівторок, 2 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колишнім прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і привітав його з призначенням на посаду нового генерального секретаря НАТО
Про це він написав у телеграм.
"Провів телефонну розмову з моїм другом Марком Рютте. Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що продовжить залишатися на зв’язку із Рютте вже як із новим генеральним секретарем НАТО.
Під час розмови Зеленський також привітав Рютте з призначенням та обговорив майбутню взаємодію України з Альянсом.
- Нагадаємо, 26 червня союзники по НАТО офіційно обрали премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.48 Купівля 40.48Продаж 40.95
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.13
- Актуальне
- Важливе