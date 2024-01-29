Зеленський пояснив, як затримка допомоги США Україні може вплинути на ЄС

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Президент зазначив, що він не вірить в те, що США можуть повністю відмовитись від підтримки України у її протистоянні Росії, а Європа не залишиться сама. Проте, якщо це все ж станеться, Європа не зможе надавати підтримку Україні на тому рівні, який був раніше - ні зброєю, ні фінансово.

"Напевно, якби вся Європа об'єдналась, вона б змогла дати достатньо підтримки Україні, але США мають такий вплив. І коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи", - пояснив Зеленський.

Він наголосив, що у разі, якщо у США будуть затягувати процеси щодо підтримки України, - це матиме вплив на об’єднану Європу. Зеленський назвав послідовні проблеми внаслідок такої затримки.

"Перше - це дефіцит зброї та фінансів в Україні через те, що я вже сказав. Друге - втратиться союз між Штатами та Європою. Третє - Європа сама зрозуміє, що це сигнал: якщо Україна не витримає, і Путін піде вперед, вона залишиться наодинці у протистоянні Росії. Тобто це буде велика загроза, якою Путін точно скористається. Це буде говорити також про те, що і НАТО не буде таким міцним", - зазначив очільник держави.

Крім того, на думку президента, так само посиплеться і санкційна політика європейських країн щодо Росії, адже на неї впливає підтримка Штатів.

"Я вважаю, що загалом це називається перерозподіл світу", - заявив Зеленський.

Німецька журналістка запитала, якщо США справді зменшать або відмовляться від допомоги Україні, чи хотів би президент, щоб лідерство у підтримці його країни взяла на себе Німеччина. Зеленський відповів: "Я б дуже цього хотів".

За його словами, Німеччина справді може це зробити - консолідувати Європейський Союз.

"Багато країн мають серйозні економічні відносини та економічні залежності від рішень Німеччини через її потужну європейську економіку. Але я все одно вважаю, що це дуже велика загроза, адже це недобрий сигнал. Пасивність Сполучених Штатів або непідтримка - це неправильно для всіх", - підсумував український лідер.