Зеленський прибув до Португалії, де зустрінеться з президентом і прем'єром країни
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 травня, прибув до Португалії. Там він зустрінеться із лідером Марселу Ребелу де Соузою й прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру
Про це повідомляє RTP.
Літак із Зеленським приземлився у Лісабоні приблизно 14:45 за місцевим часом - на військовому аеродромі Фіго Мадуро. Українського лідера зустріли політичне та військове керівництво Португалії.
За словами RTP, окрім зустрічі Зеленського із Ребелу де Соузою та Монтенегру очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Португалією.
- Раніше в Португалії та Бельгії анонсували візит українського президента Володимира Зеленського: він відвідає країни у вівторок, 28 травня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.2 Купівля 40.2Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе