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Зеленський прибув до Португалії, де зустрінеться з президентом і прем'єром країни

28 травня, 2024 вiвторок
18:17
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 травня, прибув до Португалії. Там він зустрінеться із лідером Марселу Ребелу де Соузою й прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру

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Про це повідомляє RTP.

Літак із Зеленським приземлився у Лісабоні приблизно 14:45 за місцевим часом - на військовому аеродромі Фіго Мадуро. Українського лідера зустріли політичне та військове керівництво Португалії.

За словами RTP, окрім зустрічі Зеленського із Ребелу де Соузою та Монтенегру очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Португалією.

  • Раніше в Португалії та Бельгії анонсували візит українського президента Володимира Зеленського: він відвідає країни у вівторок, 28 травня.
Теги:
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Португалія
допомога Україні
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