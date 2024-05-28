Зеленський прибув до Португалії, де зустрінеться з президентом і прем'єром країни

Про це повідомляє RTP.

Літак із Зеленським приземлився у Лісабоні приблизно 14:45 за місцевим часом - на військовому аеродромі Фіго Мадуро. Українського лідера зустріли політичне та військове керівництво Португалії.

За словами RTP, окрім зустрічі Зеленського із Ребелу де Соузою та Монтенегру очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Португалією.