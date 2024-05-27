Зеленський 28 травня відвідає Португалію
У Португалії анонсували візит українського лідера Володимира Зеленського завтра, 28 травня, на запрошення керівництва португальських президента Марселу Ребелу де Соузи й прем’єр-міністра Луїса Монтенегро
Про це повідомила канцелярія португальського президента.
Акцентується, що візит Зеленського до країни є "частиною спільного наміру поглибити чудові відносини між двома державами, з особливим акцентом на зміцненні співпраці у сфері безпеки та оборони".
"Це також буде можливість підтвердити відданість Португалії суверенітету та територіальній цілісності України, а також наданню політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києву", - додають у канцелярії.
Зазначено, українського лідера прийме португальський президент Марсело Ребела де Соуза, а також Зеленський матиме робочу зустріч із прем’єром Луїшем Монтенегро.
- 27 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Також Мадрид оголосив рекордну військову допомогу Києву - €6 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.05 Купівля 40.05Продаж 40.58
- EUR Купівля 43.32Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе