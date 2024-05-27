Зеленський 28 травня відвідає Португалію

Про це повідомила канцелярія португальського президента.

Акцентується, що візит Зеленського до країни є "частиною спільного наміру поглибити чудові відносини між двома державами, з особливим акцентом на зміцненні співпраці у сфері безпеки та оборони".

"Це також буде можливість підтвердити відданість Португалії суверенітету та територіальній цілісності України, а також наданню політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києву", - додають у канцелярії.

Зазначено, українського лідера прийме португальський президент Марсело Ребела де Соуза, а також Зеленський матиме робочу зустріч із прем’єром Луїшем Монтенегро.