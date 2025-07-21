Зеленський призначив 16 нових послів України
Президент Володимир Зеленський 21 липня призначив 16 нових українських послів, зокрема в Канаді, ПАР і державах Азії
Про це він написав у telegram, відповідні укази оприлюднені на сайті ОП.
"Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності", – написав український лідер.
Відтепер указами президента працюватимуть нові посли України в 16 державах:
- в Алжирі – Олександр Воронін;
- в ОАЕ – Олександр Балануца (який також призначений представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії);
- у Південно-Африканській республіці – Олександр Щерба;
- у Боснії і Герцеговині – Володимир Бачинський;
- в Естонії – Володимир Боєчко;
- в Анголі – Андрій Касьянов;
- в Японії – Юрій Лутовінов;
- у Бельгії – Ярослав Мельник;
- у Малайзії – Геннадій Надоленко;
- на Кіпрі – Сергій Ніжинський;
- у Мексиці – Сергій Погорельцев;
- у Канаді – Андрій Плахотнюк;
- в Омані – Ольга Селіх;
- в Іспанії – Юлія Соколовська;
- Кувейті – Максим Субх;
- Кенії – Юрій Токар.
8 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив інформацію про заміну посла в США Оксани Маркарової.
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