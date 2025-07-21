Зеленський призначив 16 нових послів України

Про це він написав у telegram, відповідні укази оприлюднені на сайті ОП.

"Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності", – написав український лідер.

Відтепер указами президента працюватимуть нові посли України в 16 державах:

в Алжирі – Олександр Воронін;

в ОАЕ – Олександр Балануца (який також призначений представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії);

у Південно-Африканській республіці – Олександр Щерба;

у Боснії і Герцеговині – Володимир Бачинський;

в Естонії – Володимир Боєчко;

в Анголі – Андрій Касьянов;

в Японії – Юрій Лутовінов;

у Бельгії – Ярослав Мельник;

у Малайзії – Геннадій Надоленко;

на Кіпрі – Сергій Ніжинський;

у Мексиці – Сергій Погорельцев;

у Канаді – Андрій Плахотнюк;

в Омані – Ольга Селіх;

в Іспанії – Юлія Соколовська;

Кувейті – Максим Субх;

Кенії – Юрій Токар.

8 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив інформацію про заміну посла в США Оксани Маркарової.