Зеленський провів телефонну розмову з Мішелем: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем підготовку до майбутнього Саміту миру
Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.
"Детально обговорили підготовку Саміту миру. Цінуємо прагнення президента Європейської ради зробити Саміт максимально результативним, а отже, і максимально наблизити реальний справедливий мир", - заявив він.
За його словами, під час розмови вдалось скоординували спільні кроки на найближчий час. Зеленський подякував Мішелю за "стовідсотковий конструктив".
"Альтернатив справжньому миру не повинно бути, і я радий, що ми в цьому єдині з усіма лідерами й народами, які цінують Статут ООН і хочуть, щоб він працював повною мірою", - наголосив очільник держави.
Окремо президент України подякував президенту Європейської ради за незмінну підтримку з боку ЄС.
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У вівторок, 28 травня, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
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