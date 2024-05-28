Зеленський провів телефонну розмову з Мішелем: про що говорили

Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.

"Детально обговорили підготовку Саміту миру. Цінуємо прагнення президента Європейської ради зробити Саміт максимально результативним, а отже, і максимально наблизити реальний справедливий мир", - заявив він.

За його словами, під час розмови вдалось скоординували спільні кроки на найближчий час. Зеленський подякував Мішелю за "стовідсотковий конструктив".

"Альтернатив справжньому миру не повинно бути, і я радий, що ми в цьому єдині з усіма лідерами й народами, які цінують Статут ООН і хочуть, щоб він працював повною мірою", - наголосив очільник держави.

Окремо президент України подякував президенту Європейської ради за незмінну підтримку з боку ЄС.