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Зеленський провів телефонну розмову з Мішелем: про що говорили

28 травня, 2024 вiвторок
12:36
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем підготовку до майбутнього Саміту миру

Зміст

Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.

"Детально обговорили підготовку Саміту миру. Цінуємо прагнення президента Європейської ради зробити Саміт максимально результативним, а отже, і максимально наблизити реальний справедливий мир", - заявив він.

За його словами, під час розмови вдалось скоординували спільні кроки на найближчий час. Зеленський подякував Мішелю за "стовідсотковий конструктив".

"Альтернатив справжньому миру не повинно бути, і я радий, що ми в цьому єдині з усіма лідерами й народами, які цінують Статут ООН і хочуть, щоб він працював повною мірою", - наголосив очільник держави.

Окремо президент України подякував президенту Європейської ради за незмінну підтримку з боку ЄС.

  • У вівторок, 28 травня, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Теги:
Суспільство
Україна
ЄС
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Європейська рада
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