Зеленський провів зустріч з президентом Німеччини: обговорили Саміт миру та атаки РФ
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, під час якої обговорили зокрема російські атаки на українську енергетику
Про це повідомляє пресслужба президента України.
Під час зустрічі Зеленський та Штайнмаєр обговорили безпекову ситуацію в Україні та поточні потреби нашої країни, зумовлені російськими атаками на українську енергетику й активними бойовими діями вздовж усього фронту.
Також поспілкувалися про очікування України від результатів інавгураційного Саміту миру. Крім того, президенти країн розглянули партнерство між українськими та німецькими містами й громадами.
Володимир Зеленський подякував Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України.
- Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, прибув до Німеччини, де планував зустрітися з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
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