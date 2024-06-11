Зеленський провів зустріч з президентом Німеччини: обговорили Саміт миру та атаки РФ

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Під час зустрічі Зеленський та Штайнмаєр обговорили безпекову ситуацію в Україні та поточні потреби нашої країни, зумовлені російськими атаками на українську енергетику й активними бойовими діями вздовж усього фронту.



Також поспілкувалися про очікування України від результатів інавгураційного Саміту миру. Крім того, президенти країн розглянули партнерство між українськими та німецькими містами й громадами.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України.