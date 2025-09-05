Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: обговорили санкції проти РФ та економічні питання, які турбують Словаччину
Оновлено

Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: обговорили санкції проти РФ та економічні питання, які турбують Словаччину

Дар'я Куркіна
5 вересня, 2025 п'ятниця
17:57
Світ Зеленський

У пʼятницю, 5 вересня, в Ужгороді відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо: вони обговорили санкції проти Росії та економічні питання, які турбують Братиславу

Зміст

Про це повідомили Укрінформ та Суспільне.

"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його", – заявив Зеленський після розмови.

За його словами, він поінформував Фіцо про зустріч з президентом США Дональдом Трампом, про результати засідання Коаліції охочих 4 вересня та про безпекову архітектуру для Європи.

"І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього", – заявив президент України.

За його словами, Братислава підтримує Київ на шляху до ЄС.

"Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", – додав Зеленський.

Кореспондент Еспресо Максим Галашко повідомляє, що глава уряду Словаччини наполягає на збереженні гарних стосунків між Києвом та Братиславою, утім прагне зберегти суверенітет закордонної політики. Також Фіцо заявив, що бажає найшвидшого та справедливого миру. 

"Можна мати різні погляди, але все одно підтримувати співпрацю. І хочу попросити поважати словацькі погляди", – додав він.

Водночас словацький премʼєр зауважив, що його держава не хоче брати участь ні в чиїх політичних іграх. 

У МЗС України уточнювали, що лідери обговорять посилення санкційного тиску на РФ, її відповідальність за злочини та економічні питання – енергоінфраструктуру.

"Звісно, однією з головних тем буде посилення санкційного та політичного тиску на державу-агресора, притягнення Росії до відповідальності за злочини, у тому числі за злочин агресії, що Словаччина має підтримувати. Будуть також відкриті питання, які існують між нашими державами: питання двосторонніх відносин, економічні проблеми, що особливо турбують Словаччину", – казав речник МЗС Георгій Тихий, цитує Інтерфакс-Україна.

Водночас словацькі ЗМІ інформували, що до складу делегації Братислави увійшли віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар. Водночас Зеленського супроводжує премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

  • 2 вересня Фіцо сказав Путіну в Китаї, що Словаччина "дуже жорстко реагує на атаки на нафтову інфраструктуру", пообіцявши порушити це питання на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня.
