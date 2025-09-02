Фіцо під час зустрічі з Путіним пожалівся на атаки на нафтопровід "Дружба" та порівняв членство в ЄС із "жабою на дні колодязя"

Про це пише пропагандистське держагентство ТАСС.

"Ми дуже жорстко реагуємо на атаки на нафтову інфраструктуру", – заявив Фіцо Путіну, пообіцявши порушити це питання на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня.

Натомість глава Кремля сказав, що Москва "довго терпіла, коли українці завдавали ударів по енергоінфраструктурі Росії, а потім почала серйозно відповідати".

"Про істерію в країнах Заходу щодо нібито планів Росії напасти на Європу: вони фахівці з казок і фільмів жахів", – заявив Путін.

Водночас Фіцо прокоментував Європейський Союз, членом якого є Словаччина.

"Іноді в мене таке враження, що ми в Євросоюзі як ця жаба, яка сидить на дні колодязя, і ми не бачимо, що розташоване зверху. Світ зовсім інший і я іноді дуже розчарований, що в ЄС, незважаючи на те що я поважаю, Євросоюз неспроможний реагувати на рухи у світі. І я не розумію деякі рішення", – висловився премʼєр.