Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Він подякував Келлогу за зустріч і спільну роботу з українською командою.

Вказано, що ключовою темою розмови були перемовини президента України за участі інших європейських лідерів із лідером США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно. Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що спільна зустріч лідерів США, України, інших європейських країн, ЄС і НАТО важлива, бо на ній обговорюватимуть майбутню архітектуру безпеки для України та всього Європейського континенту.

"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був", - додав президент.

фото: www.president.gov.ua