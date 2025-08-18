Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, під час візиту до США зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Він подякував Келлогу за зустріч і спільну роботу з українською командою.
Вказано, що ключовою темою розмови були перемовини президента України за участі інших європейських лідерів із лідером США Дональдом Трампом.
"Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно. Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", - наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що спільна зустріч лідерів США, України, інших європейських країн, ЄС і НАТО важлива, бо на ній обговорюватимуть майбутню архітектуру безпеки для України та всього Європейського континенту.
"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був", - додав президент.
фото: www.president.gov.ua
- Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув у Вашингтон. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, щоб обговорити кроки для завершення війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе