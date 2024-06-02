Зеленський візьме участь у саміті G7, - прем'єрка Італії Мелоні

Про це заявила прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні, передає ANSA.

Виступаючи перед журналістами на заході в Квірінальському саду з нагоди Дня Республіки Мелоні підтвердила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7.

Вона також зазначила, що на саміт запрошено щонайменше п'ятнадцять країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського.