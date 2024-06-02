Зеленський візьме участь у саміті G7, - прем'єрка Італії Мелоні
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи" 13-15 червня в Італії
Про це заявила прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні, передає ANSA.
Виступаючи перед журналістами на заході в Квірінальському саду з нагоди Дня Республіки Мелоні підтвердила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7.
Вона також зазначила, що на саміт запрошено щонайменше п'ятнадцять країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського.
- США та інші країни G7 готові ввести нові санкції проти Росії з метою подальшого тиску у зв'язку з ситуацією в Україні.
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