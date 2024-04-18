Зеленський "зруйнував країну", а Путін "не планує захопити Європу": добірка фейків у світі за 18 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 18 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 квітня у світі з'явилось дві маніпуляції та один фейк.
Маніпуляція: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X написав: "Захід міг би досягти миру (в Україні, – ред.), якби був готовий відмовитися від розширення НАТО. Твердження про те, що Путін хоче завоювати всю Європу, є містифікацією для виправдання нескінченного фінансування".
Дезінформація: "Комік, який переміг на президентських виборах в Україні, обіцяючи мир, зруйнував свою країну і вбив ціле покоління людей, спровокувавши війну з Росією для своїх американських ляльководів, а тепер він плаче, оскільки обіцянки США про "непохитну підтримку" нічого не варті", – Кім Дотком написав у X.
Маніпуляція: "Freedom House, яку Чомскі називає філією ЦРУ, вважає Україну демократичною державою, попри закриття всіх політичних партій (окрім ультраправих), заборону преси та медіаорганізацій, а також скасування виборів", – заявив британський журналіст Стів Свіні.
- Раніше ірландський журналіст Чей Боуз заявив, що президент України нібито закликав розпочати Третю світову війну.
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