"Зеленський закликає до початку Третьої світової війни": добірка фейків світових ЗМІ за 15 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які іноземні ЗМІ продукували 15 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 квітня іноземні ЗМІ запустили три фейки.
Дезінформація: "Зеленський заявив, що іранські ракети впали в Польщі, Литві, Латвії та Вашингтоні. Закликає до початку Третьої світової війни", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X (Twitter).
Дезінформація: "Багато в чому Україна була перетворена на пастку для росії, починаючи з 2014 року, коли в американських політичних документах відкрито обговорювалося питання про те, щоб знекровити росію, спровокувавши широкомасштабний конфлікт. росія потрапила в пастку, але прийшла до неї підготовленою", - заявив американський аналітик Браян Берлетік.
Дезінформація: "Підтекст його (Зеленського, - ред.) коментаря полягав у тому, що українські неонацисти і фашисти, які перебувають деінде, можуть в принципі виступити проти приймаючих країн і створити проблеми, і я не здивуюся, якщо він мав на увазі ці ополчення на кшталт "Центури", які перебувають у Німеччині", - заявив канадський журналіст Аарон Мате.
- 14 квітня повідомлялося, що проросійські користувачі соцмережі X (Twitter) поширюють фейк, що для ЗСУ харків'яни - це живий щит, який гальмує ЗС РФ у масштабному наступі, і у Києві це розуміють.
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