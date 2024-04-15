"Зеленський закликає до початку Третьої світової війни": добірка фейків світових ЗМІ за 15 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 квітня іноземні ЗМІ запустили три фейки.

Дезінформація: "Зеленський заявив, що іранські ракети впали в Польщі, Литві, Латвії та Вашингтоні. Закликає до початку Третьої світової війни", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X (Twitter).

Дезінформація: "Багато в чому Україна була перетворена на пастку для росії, починаючи з 2014 року, коли в американських політичних документах відкрито обговорювалося питання про те, щоб знекровити росію, спровокувавши широкомасштабний конфлікт. росія потрапила в пастку, але прийшла до неї підготовленою", - заявив американський аналітик Браян Берлетік.

Дезінформація: "Підтекст його (Зеленського, - ред.) коментаря полягав у тому, що українські неонацисти і фашисти, які перебувають деінде, можуть в принципі виступити проти приймаючих країн і створити проблеми, і я не здивуюся, якщо він мав на увазі ці ополчення на кшталт "Центури", які перебувають у Німеччині", - заявив канадський журналіст Аарон Мате.