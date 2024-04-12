"Жахливі нагадування про потреби": у Білому домі відреагували на останні удари РФ по критичних об'єктах України

Про це передає Укрінформ.

"Удари по Україні впродовж останніх 24 годин є ще одним жахливим нагадуванням про те, що потреби України є критичними", - заявила речниця.

Вона також нагадала, що останні удари РФ уразили найбільшу електростанцію в Київській області, а також енергооб'єкти в інших п'яти областях України. У цьому контексті речниця Білого дому нагадала про заяви президента України Володимира Зеленського із закликами надати більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоби захистити людей та критичну інфраструктуру від російських ракет та безпілотників.

"Необхідно, щоби спікер Палати представників вніс на розгляд законопроєкт, і ми знаємо, що, вочевидь, отримаємо переважну підтримку з боку республіканців і демократів. Ми маємо побачити, що законопроєкт, який був підтриманий більшістю голосів у Сенаті, внесений на розгляд", - додала Жан-П’єр.