"Жителі Маріуполя - етнічні росіяни, яких намагався вбити український уряд": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 5 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які світові медіа запустили 5 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 липня у світі з'явились фейк і маніпуляція.
Фейк: Американський юрист і оглядач Ендрю Наполітано заявив: "Вони (жителі Маріуполя, – ред.) були етнічними росіянами, яких український уряд бомбив і намагався вбити".
Спростування: Це відверта і цинічна брехня. По-перше, згідно із задокументованими свідченнями та репортажами, Маріуполь був зруйнований російською армією в результаті безперервних і безжальних обстрілів. А по-друге, наратив про начебто переслідування українською владою етнічних росіян в українських містах є аргументом кремлівської пропаганди як привід для вторгнення в Україну і для «захисту» цих людей.
Маніпуляція: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Центр протидії дезінформації, діяльність якого спрямовується державним департаментом США, полягає в тому, щоб перешкоджати американцям практикувати їхню свободу слова".
Спростування: Ріттер намагається дискредитувати ЦПД в очах іноземної аудиторії, діяльність якого насправді спрямована на виявлення ворожих дезінформаційних наративів, що становлять загрозу національній безпеці України.
- 4 липня стало відомо, що прокремлівська пропаганда та росЗМІ поширюють інформацію, що нібито "у підручниках з історії України є розділ про визволення Львівщини Гітлером". Це – фейк.
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