"Жителі Маріуполя - етнічні росіяни, яких намагався вбити український уряд": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 5 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 липня у світі з'явились фейк і маніпуляція.

Фейк: Американський юрист і оглядач Ендрю Наполітано заявив: "Вони (жителі Маріуполя, – ред.) були етнічними росіянами, яких український уряд бомбив і намагався вбити".

Спростування: Це відверта і цинічна брехня. По-перше, згідно із задокументованими свідченнями та репортажами, Маріуполь був зруйнований російською армією в результаті безперервних і безжальних обстрілів. А по-друге, наратив про начебто переслідування українською владою етнічних росіян в українських містах є аргументом кремлівської пропаганди як привід для вторгнення в Україну і для «захисту» цих людей.

Маніпуляція: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Центр протидії дезінформації, діяльність якого спрямовується державним департаментом США, полягає в тому, щоб перешкоджати американцям практикувати їхню свободу слова".

Спростування: Ріттер намагається дискредитувати ЦПД в очах іноземної аудиторії, діяльність якого насправді спрямована на виявлення ворожих дезінформаційних наративів, що становлять загрозу національній безпеці України.