Журналісти державного телеканалу Італії RAI оголосили страйк, звинувативши уряд у втручанні
Журналісти італійського суспільного мовника RAI 6 травня оголосили страйк, протестуючи проти контролю з боку прем'єр-міністрки Джорджії Мелоні та звинувативши її в намаганні перетворити телеканал на "рупор уряду"
Про це пише Politico.
Найбільша журналістська профспілка RAI, Usigrai, заявила, що медійники страйкують, "аби захистити автономію і незалежність громадського радіо і телебачення від повсюдного контролю інформаційного простору з боку політиків".
Хоча італійські уряди й раніше призначали лояльних собі менеджерів на керівні посади в RAI, після приходу Мелоні до влади у 2022 році з мовника звільнилась низка відомих ведучих і менеджерів під приводом урядового тиску.
Зокрема у квітні відомий італійський письменник Антоніо Скураті, який займається дослідженням італійського фашизму, звинуватив RAI у цензурі після скасування його участі в токшоу з нагоди державного свята, що відзначає звільнення Італії від фашизму в 1945 році.
Уряд Джорджії Мелоні й раніше звинувачували у використанні судових позовів про наклеп для придушення інакомислення в ЗМІ.
Серед останніх випадків – скарга на газету Domani, яка опублікувала розслідування про бізнес міністра оборони Гвідо Крозетто, і журналіста Роберто Савьяно, з якого стягнули 1000 євро через критику антимігрантських поглядів Мелоні.
- Нагадаємо, журналісти державного телеканалу Італії RAI анонсували страйк ще 26 квітня.
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