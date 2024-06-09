​​Журналістка Висоцька назвала найбільшу інтригу виборів до Європарламенту

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Найбільшою інтригою виборів до Європарламенту залишається те, скільки голосів наберуть крайні праві сили. Це дуже важливо для України. Ці сили зараз стають все сильнішими та впливовішими в Європейському Союзі", - розповіла Висоцька.

Кореспондентка також наголосила, що якщо крайні праві сили наберуть достатньо голосів, то це може негативно вплинути на допомогу Україні

"Зараз вже є прогнози про те, що якщо крайні праві сили обʼєднаються, то стануть другою за величиною політичною групою в Європарламенті. Таким чином вони зможуть впливати на призначення посад та голосування в залі. Для України такий сценарій розвитку трішки небезпечний. Оскільки, як відомо, крайні праві сили є проросійськими, або озвучують російські наративи", - додала вона.