Журналістка Висоцька назвала найбільшу інтригу виборів до Європарламенту
Кореспондентка телеканалу "Еспресо" Тетяна Висоцька повідомила, що головною інтригою виборів до Європарламенту залишається те, скільки голосів наберуть крайні праві сили
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"Найбільшою інтригою виборів до Європарламенту залишається те, скільки голосів наберуть крайні праві сили. Це дуже важливо для України. Ці сили зараз стають все сильнішими та впливовішими в Європейському Союзі", - розповіла Висоцька.
Кореспондентка також наголосила, що якщо крайні праві сили наберуть достатньо голосів, то це може негативно вплинути на допомогу Україні
"Зараз вже є прогнози про те, що якщо крайні праві сили обʼєднаються, то стануть другою за величиною політичною групою в Європарламенті. Таким чином вони зможуть впливати на призначення посад та голосування в залі. Для України такий сценарій розвитку трішки небезпечний. Оскільки, як відомо, крайні праві сили є проросійськими, або озвучують російські наративи", - додала вона.
- У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах до Європейського парламенту, які, як очікується, можуть змінити майбутнє найбільшого у світі торговельного блоку
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