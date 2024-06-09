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​​Журналістка Висоцька назвала найбільшу інтригу виборів до Європарламенту

9 червня, 2024 неділя
13:37
Світ вибори у Європарламент

Кореспондентка телеканалу "Еспресо" Тетяна Висоцька повідомила, що головною інтригою виборів до Європарламенту залишається те, скільки голосів наберуть крайні праві сили

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Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Найбільшою інтригою виборів до Європарламенту залишається те, скільки голосів наберуть крайні праві сили. Це дуже важливо для України. Ці сили зараз стають все сильнішими та впливовішими в Європейському Союзі", - розповіла Висоцька.

Кореспондентка також наголосила, що якщо крайні праві сили наберуть достатньо голосів, то це може негативно вплинути на допомогу Україні

"Зараз вже є прогнози про те, що якщо крайні праві сили обʼєднаються, то стануть другою за величиною політичною групою в Європарламенті. Таким чином вони зможуть впливати на призначення посад та голосування в залі. Для України такий сценарій розвитку трішки небезпечний. Оскільки, як відомо, крайні праві сили є проросійськими, або озвучують російські наративи", - додала вона.

  • У неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах до Європейського парламенту, які, як очікується, можуть змінити майбутнє найбільшого у світі торговельного блоку
Теги:
Україна
ЄС
вибори
Європа
Європарламент
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