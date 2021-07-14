Світ знаходиться на ранньому етапі третьої хвилі, смертність від COVID-19 зростає, - ВООЗ
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що нерівність у доступі до вакцин від COVID-19 "шокує", а масштаби механізму COVAX "все ще занадто малі"
Про це повідомляє "Корреспондент".
"Зараз ми знаходимося на ранніх етапах третьої хвилі", - сказав Гебрейесус.
На минулому тижні в світі виросли захворюваність і смертність від коронавірусу. При цьому число смертей зросло вперше після тривалого зниження.
"Варіант "дельта" є одним з головних чинників нинішнього зростання показників передачі інфекції, що підігрівається зростанням соціальними контактами і мобільністю, а також непослідовним застосуванням перевірених заходів в області охорони здоров'я і соціальних заходів", - додав Гебрейесус.
Він нагадав, що дельта-штам "присутній зараз більш ніж в 111 країнах", в зв'язку з чим ВООЗ очікує, що "скоро він стане домінуючим штамом, що циркулює в світі, якщо вже не став".
Крім того, Гебрейесус назвав "шокуючою" нерівність у доступі до вакцин від коронавірусу в світі - велика частина населення планети через відсутність такого доступу "знаходиться в повній залежності від вірусу", багато країн "все ще не отримали ніяких вакцин", а більшість держав "не отримали в достатній кількості".
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