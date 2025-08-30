Знання, які отримала РФ у війні проти України, становлять загрозу для всього світу, - австралійський генерал Раян

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, автор книги "Трансформація війни" Мік Раян в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Очевидно, що за останні три з половиною роки росіяни навчилися вести “сучасну війну. На початку вони діяли неефективно, однак із часом змогли адаптуватися та вдосконалити свої підходи. Це пристосування підвищило їхню результативність на полі бою в Україні та водночас зміцнило армію в цілому, зробивши її здатнішою до агресії проти інших держав – країн Скандинавії, Балтії та Східної Європи", - сказав він.

Мік Раян також зауважив, що набутим на війні проти України досвідом росіяни поділилися із Північною Кореєю, Китаєм та Іраном.

"На жаль, набутим досвідом вони поділилися також із Північною Кореєю, Китаєм та Іраном. У результаті знання, отримані росіянами у війні проти України, становлять загрозу для всього світу. Саме тому міжнародна спільнота повинна допомогти Україні перемогти Росію", - зазначив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці.