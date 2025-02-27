Зник з 239 людьми на борту 11 років тому: в Індійському океані відновлять пошуки літака Malaysia Airlines

Про це інформує The Guardian.

Міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе повідомив, що контракт між Малайзією й Ocean Infinity ще допрацьовується і не назвав дату початку пошукових робіт, але відзначив "ініціативність Ocean Infinity щодо розгортання своїх кораблів" для початку пошуків літака.

Зазначено, що Малайзія погодилася відновити пошуки в грудні 2024 року. Уряд підпише контракт на 18 місяців, Ocean Infinity отримає 70 мільйонів доларів, якщо уламки будуть знайдені й підтверджені. Якщо пошукові роботи виявляться безрезультатними, то компанія не отримає кошти.

Сім'ї тих, хто був на борту, все ще чекають на відповіді про те, що сталося з їхніми близькими. Вони висловили сподівання, що відновлення пошуків принесе їм розраду.

"Ми просто хочемо знати, де він знаходиться і що сталося. Спогади повертаються як вчора, це все ще свіже в наших головах", - сказала дружина одного з бортпровідників.

Літак рейсу MH370 зник з радарів незабаром після вильоту з аеропорту Куала-Лумпура в березні 2014 року. Він летів до Пекіна з 12 членами екіпажу та 227 пасажирами на борту. Причина його зникнення невідома.