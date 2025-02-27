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Зник з 239 людьми на борту 11 років тому: в Індійському океані відновлять пошуки літака Malaysia Airlines

Ольга Бабишена
27 лютого, 2025 четвер
00:53
Світ Ілюстративне фото

Компанія Ocean Infinity відновить пошуки зниклого літака рейсу MH370 Malaysia Airlines: у 2014 році він зник в Індійському океані з 239 людьми на борту

Зміст

Про це інформує The Guardian.

Міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе повідомив, що контракт між Малайзією й Ocean Infinity ще допрацьовується і не назвав дату початку пошукових робіт, але відзначив "ініціативність Ocean Infinity щодо розгортання своїх кораблів" для початку пошуків літака. 

Зазначено, що Малайзія погодилася відновити пошуки в грудні 2024 року. Уряд підпише контракт на 18 місяців, Ocean Infinity отримає 70 мільйонів доларів, якщо уламки будуть знайдені й підтверджені. Якщо пошукові роботи виявляться безрезультатними, то компанія не отримає кошти. 

Сім'ї тих, хто був на борту, все ще чекають на відповіді про те, що сталося з їхніми близькими. Вони висловили сподівання, що відновлення пошуків принесе їм розраду. 

"Ми просто хочемо знати, де він знаходиться і що сталося. Спогади повертаються як вчора, це все ще свіже в наших головах", - сказала дружина одного з бортпровідників. 

Літак рейсу MH370 зник з радарів незабаром після вильоту з аеропорту Куала-Лумпура в березні 2014 року. Він летів до Пекіна з 12 членами екіпажу та 227 пасажирами на борту. Причина його зникнення невідома. 

  • Під час зльоту з авіабази Ваді-Сейдна у Судані 25 лютого зазнав аварії військовий літак. У результаті аварії загинули щонайменше 46 людей, зокрема військові та цивільні. 
Теги:
Новини
авіакатастрофа
Авіація
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