Зрив домовленостей між Вірменією та Азербайджаном виключати не можна, - політолог Ліхачов

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог В'ячеслав Ліхачов.

"Є спільне бачення, є така можливість, це справді історичний шанс. Є спільна зацікавленість у подальшому розвитку і синергії логістичних, транспортних, економічних відносин, які зроблять обидві країни більш забезпеченими, більш самостійними та більш сильними. Тобто є і спільна зацікавленість, є і спільне бачення. Є певні складнощі, метою усунення яких і була ця зустріч", - сказав він.

На думку Ліхачова, що зараз ці дрібні символічні речі не мають заважати історичному примиренню, але не треба применшувати вплив Росії, який ще залишається.

"Більшою мірою на Вірменію, ніж на Азербайджан. Того зрив цих домовленостей також. До того ж треба поспішати, бо за рік у Вірменії відбудуться вибори і не можна бути впевненим в тому, що ця влада залишиться і буде незмінним курс на примирення з Азербайджаном. Зараз є вікно можливостей, яким варто скористатися - Баку та Єреван це розуміють", - підсумував політолог.

10 липня в Абу-Дабі відбулась зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, під час якої лідери домовилися продовжити двосторонні переговори.



