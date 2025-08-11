Зустріч на Алясці - не найкраще місце, але бачу цікавий фінт з боку Трампа, - Чаленко

Таку думку в етері Еспресо висловив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Путін візитом на Аляску продемонструє, що, по-перше, нема питання по ордеру МКС, а друге – не дають якійсь тертій країні від цього отримати геополітичний позитив – ні арабським країнам, ні Туреччині, ні Ватикану. Я вважаю, що не найкраще місце - зустріч на Алясці, тому що це є фіксацією того, що свого часу Аляска була територією Російської імперії, але через борги царської сім'ї довелося за безцін віддати Сполученим Штатам. Я дуже добре пам’ятаю борди з російських виборів, на яких було написано "Аляска - наша". До речі, це можна було показати Трампу перед цією зустріччю, що зазіхання йдуть не лише в бік європейських територій, але й на нинішні території США", - прокоментував політолог.

У зустрічі саме на Алясці Чаленко бачить цікавий фінт з боку Трампа, і це нагадує рукостискання, - коли Трамп, потискаючи руку співбесідника, тягне її у свій бік, таким чином демонструючи силу. І зустріч на Алясці – теж подібного роду демонстрація сили.

"Зверніть увагу, який логістичний рукав, який маршрут треба буде подолати Путіну, а який – Трампу, щоб зустрітися на Алясці. Згадайте, як важко Путін їздив на Камчатку, адже Росія - занадто велика. Хоч США та РФ фактично є сусідами, тобто достатньо перелетіти через протоку, але для Путіна це буде виснажливо перед такими перемовинами. Можливо, на це й розраховує Трамп, щоб по певних питаннях спробувати вийти на компроміс. Але питання – що таке компроміс у розумінні Трампа?", - резюмував голова Центру аналізу та стратегій.

