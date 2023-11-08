Світоліна анонсувала свій виступ на Australian Open

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

"Уже за один-два тижні розпочну тренування, дуже на це чекаю, адже два місяці нічого такого не робила на корті", - сказала Еліна Світоліна.

За словами Світоліної, вона гарантовано виступить на Australian Open. Проте поки невідомо, це буде її перший турнір після повернення, чи вона зіграє ще на якихось змаганнях.

Станом на вечір середи, 8 листопада, Еліна Світоліна займає 25 позицію в рейтингу WTA - це найкращий показник серед українок.

Australian Open пройде з 14 до 28 січня.