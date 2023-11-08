Світоліна анонсувала свій виступ на Australian Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що виступить на турнірі Australian Open
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
"Уже за один-два тижні розпочну тренування, дуже на це чекаю, адже два місяці нічого такого не робила на корті", - сказала Еліна Світоліна.
За словами Світоліної, вона гарантовано виступить на Australian Open. Проте поки невідомо, це буде її перший турнір після повернення, чи вона зіграє ще на якихось змаганнях.
Станом на вечір середи, 8 листопада, Еліна Світоліна займає 25 позицію в рейтингу WTA - це найкращий показник серед українок.
Australian Open пройде з 14 до 28 січня.
- 3 вересня перша ракетка України оголосила про перерву у виступах після того, як поступилася третій ракетці світу Джессіці Пегулі в 1/16 фіналу US Open-2023.
- 3 листопада стало відомо, що Еліна Світоліна збирається незабаром повернутися на корт.
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