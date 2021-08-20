Світоліна покинула топ-5 кращих тенісисток світу
Українка тенісистка Еліна Світоліна покинула топ-5 кращих тенісисток світу у рейтингу WTA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг. На четверте місце у списку піднялася Кароліна Плішкова. Через це українка Еліна Світоліна втратила одну позицію в рейтингу та опустилась на шосту позицію.
Стосовно інших українок, Марта Костюк знову обновила особистий рекорд та піднялась на 56 місце. Також на одну сходинку піднялася Даяна Ястремська - 49. Поліпшили свої позиції і Катерина Козлова (128) з Катаріною Завацькою (146).
- Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.
- 9 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна повернулась у топ-5 рейтингу WTA.
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