Світоліна покинула топ-5 кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг. На четверте місце у списку піднялася Кароліна Плішкова. Через це українка Еліна Світоліна втратила одну позицію в рейтингу та опустилась на шосту позицію.



Стосовно інших українок, Марта Костюк знову обновила особистий рекорд та піднялась на 56 місце. Також на одну сходинку піднялася Даяна Ястремська - 49. Поліпшили свої позиції і Катерина Козлова (128) з Катаріною Завацькою (146).

Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

9 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна повернулась у топ-5 рейтингу WTA.