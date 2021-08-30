Світоліна повернулася у п'ятірку кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 30 серпня, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. У першій десятці відбулась істотна зміна. Еліна Світоліна повернулась у топ-5 списку. Раніше вона займала шосту позицію.



У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Даяна Ястремська (51), Марта Костюк (55), Ангеліна Калініна (76).

Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

29 серпня українка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації у Чикаго.