Світоліна розповіла про своє ставлення до обов'язкової вакцинації

Про це повідомляє The Advertiser.

За словами Світоліної, вона не бачить проблеми у тому, що від учасників першого в 2022 році турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії - вимагають обов'язково вакцинуватися від коронавірусу.

"Що я думаю про вимогу штату Вікторія щодо обов'язкової вакцинації для участі в Australian Open? Навіть якби вони сказали, що потрібно зробити щеплення третьою дозою, я б з радістю його зробила, бо сама бачу, як багато нових випадків, як багато гравців заразилися. Багато наших друзів захворіло, тому ситуація зараз досить важка", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, у квітні 2020 року сербський тенісист Новак Джокович заявив, що не збирається вакцинуватися від коронавірусу.

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