Світоліна - Вондроушова: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Вімблдону
У четвер, 13 липня, Еліна Світоліна зустрінеться з Маркетою Вондроушовою у півфіналі Вімблдону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 11 липня, Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 76 місце, перемогла Ігу Швьонтек, яка очолює рейтинг WTA, у трьох сетах - 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
У півфіналі Світоліна зіграє проти Маркети Вондроушової (42) з Чехії, яка у чвертьфіналі здолала американку Джессіку Пегулу (4).
Букмекери прогнозують, що Еліна Світоліна є аутсайдером поєдинку. На виграш українки дають коефіцієнт 2,20. Перемогу Вондроушової оцінюють в 1,90.
Світоліна зіграє у півфіналі одного з турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam втретє у кар'єрі. У 2019 році українка дійшла до півфіналу Вімблдону та Відкритого чемпіонату США.
Завдяки виходу до 1/2 фіналу турніру в передмісті Лондона Еліна Світоліна поверне собі звання першої ракетки України, яким зараз володіє Ангеліна Калініна.
Вімблдон
Жінки. Півфінал
13 липня
Еліна Світоліна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія)
Трансляція - Setanta Sports
Початок о 15:30
- 9 липня Еліна Світоліна здобула перемогу над Вікторією Азарєнко та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону.
- В 1/4 фіналу українка обіграла перемогла Ігу Швьонтек, яка є першою ракеткою світу.
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