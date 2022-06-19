Світоліна: Зараз відчуття, ніби востаннє тримала ракетку 20 років тому

Про це повідомляє Reuters.

Світоліна також розповіла, що була дуже схвильована через вагітність, а вже через кілька днів розпочалась війна.

"Була надзвичайно схвильована новиною про вагітність. А через кілька днів почалася війна. Це був великий стрес, ми дуже хвилювалися. Насправді мене більше хвилювала війна, ніж я. Навіть не пам’ятаю, що було протягом перших кількох днів. Це було нестерпно. Змінилися пріоритети, змінилося бачення життя. Багато чого змінилося всередині, ментально. Війна справді змінює людей. Зараз відчуття, ніби востаннє тримала ракетку 20 років тому. Дуже хочу зіграти на Олімпіаді у Парижі. Це моя мета. Але це не основне, про що я думаю зараз», – сказала Еліна Світоліна.

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