Світоліна: Зараз відчуття, ніби востаннє тримала ракетку 20 років тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що зараз у неї такі відчуття, ніби вона 20 років не тримала в руках ракетку
Про це повідомляє Reuters.
Світоліна також розповіла, що була дуже схвильована через вагітність, а вже через кілька днів розпочалась війна.
"Була надзвичайно схвильована новиною про вагітність. А через кілька днів почалася війна. Це був великий стрес, ми дуже хвилювалися. Насправді мене більше хвилювала війна, ніж я. Навіть не пам’ятаю, що було протягом перших кількох днів. Це було нестерпно. Змінилися пріоритети, змінилося бачення життя. Багато чого змінилося всередині, ментально. Війна справді змінює людей. Зараз відчуття, ніби востаннє тримала ракетку 20 років тому. Дуже хочу зіграти на Олімпіаді у Парижі. Це моя мета. Але це не основне, про що я думаю зараз», – сказала Еліна Світоліна.
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15 травня стало відомо, що Світоліна чекає на народження доньки у жовтні.
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6 червня Ангеліна Калініна відібрала в Еліни Світоліної звання першої ракетки України, який вона утримувала з 2012 року.
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