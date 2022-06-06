У Світоліної відібрали титул першої ракетки України
Ангеліна Калініна відібрала в Еліни Світоліної звання першої ракетки України, який вона утримувала з 2012 року
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У новому рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) Калініна вийшла на 35-те місце та випередила Світоліну, яка опустилася на 37-му позицію. Таким чином, 25-річна тенісистка стала новою першою ракеткою України.
27-річна Еліна Світоліна утримувала це звання з 2012 року. У травні вона оголосила, що вагітна та взяла паузу в кар'єрі.
Лідерство у світовому рейтингу зберегла Іга Швьонтек з Польщі, яка 4 червня стала переможницею Ролан Гаррос.
Рейтинг WTA
1. Іга Швьонтек (Польща) – 8631 очок
2. Анетт Контавейт (Естонія) – 4326
3. Паула Бадоса (Іспанія) – 4245
35. Ангеліна Калініна (Україна) – 1348
37. Еліна Світоліна (Україна) – 1324
79. Марта Костюк (Україна) – 820
80. Даяна Ястремська (Україна) – 814
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15 травня стало відомо, що Світоліна чекає на народження доньки у жовтні
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