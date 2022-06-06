Про це повідомляє Еспресо.TV.

У новому рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) Калініна вийшла на 35-те місце та випередила Світоліну, яка опустилася на 37-му позицію. Таким чином, 25-річна тенісистка стала новою першою ракеткою України.

27-річна Еліна Світоліна утримувала це звання з 2012 року. У травні вона оголосила, що вагітна та взяла паузу в кар'єрі.

Лідерство у світовому рейтингу зберегла Іга Швьонтек з Польщі, яка 4 червня стала переможницею Ролан Гаррос.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 8631 очок

2. Анетт Контавейт (Естонія) – 4326

3. Паула Бадоса (Іспанія) – 4245

35. Ангеліна Калініна (Україна) – 1348

37. Еліна Світоліна (Україна) – 1324

79. Марта Костюк (Україна) – 820

80. Даяна Ястремська (Україна) – 814

15 травня стало відомо, що Світоліна чекає на народження доньки у жовтні

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb