Про це повідомляє Tribuna.com.

За словами Світоліної, вона планує відновити виступи у квітні, хоча раніше заявляла про намір повернутися на корт влітку.

"Буду повертатися в тур у квітні – це моя задача, яку буду намагатися брати на себе. Подивимось, у якому фізичному і ментальному стані я буду. Квітень стоїть у моєму плані. Будемо дивитись з чоловіком, як донька буде почуватися, подорожувати з нами, як вона буде в тенісному турі", - розповіла Світоліна, яка перервала кар'єру у жовтня 2022 року народила доньку.

28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA. Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.