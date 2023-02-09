Світоліна змінила плани щодо повернення на корт після народження дитини
Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що планує відновити кар'єру в квітні 2023 року
Про це повідомляє Tribuna.com.
За словами Світоліної, вона планує відновити виступи у квітні, хоча раніше заявляла про намір повернутися на корт влітку.
"Буду повертатися в тур у квітні – це моя задача, яку буду намагатися брати на себе. Подивимось, у якому фізичному і ментальному стані я буду. Квітень стоїть у моєму плані. Будемо дивитись з чоловіком, як донька буде почуватися, подорожувати з нами, як вона буде в тенісному турі", - розповіла Світоліна, яка перервала кар'єру у жовтня 2022 року народила доньку.
28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA. Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.
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14 січня Еліна Світоліна заявила, що розраховує повернутися на корт влітку 2023 року.
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