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Світова прем'єра драми "Клондайк" відбудеться в основній конкурсній програмі "Санденсу"

10 грудня, 2021 п'ятниця
12:02
Культура Клондайк

Світова прем'єра фільму "Клондайк" про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17 відбудеться на міжнародному кінофестивалі "Санденс"

Драма режисерки Марини Ер Горбач, створена за підтримки Держкіно України, стане першою в історії українською ігровою стрічкою в міжнародній конкурсній програмі World Cinema Dramatic Competition головного фестивалю незалежного кіно у США.

Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. 

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси").

"Для мене ця картина – “ракета” проти страху військової агресії з боку Росії перш за все для самої себе. “Клондайк” з‘явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги й вдячності тим, хто відстоює Україну. І ще це мрія про мир в Україні", – пояснює задум фільму Марина.  

"Сценарій та режисерська робота Марини Ер Горбач – це значуща та емпатійна ода людській стійкості. "Клондайк" емоційно та глибоко окреслює невизначеність життя родини в зоні бойових дій. Камера розповідає про збитки, завдані їх оселі, з пронизливим визнанням того, що їхні життя також були назавжди змінені", – коментують відбір стрічки до фестивальної програми куратори "Санденсу".

"Клондайк" – новий фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений у копродукції з Туреччиною. У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. В Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень. 

Марина Ер Горбач – українська продюсерка, сценаристка, режисерка та членкиня Європейської кіноакадемії. Випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого майстерні М. І. Мерзлікіна, а також Школи режисерської майстерності Анджея Вайди.

"Клондайк" – четверта повнометражна робота Марини ("Омар і ми", "Люби мене", "Гарчання чорних псів"), вона також є авторкою сценарію. Раніше її стрічка "Люби мене" стала першим фільмом, створеним у спільному виробництві України та Туреччини. 

Оператором та співпродюсером "Клондайку" виступив Святослав Булаковський, засновник української кінокомпанії Kedr Film. Ко-продюсер стрічки – Мехмет Баґадир Ер та його продюсерська компанія Protim V.P. 

У 2020 році кінопроєкт "Клондайку" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Puntо медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді "Клондайк" було представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю у Котбусі (Німеччина).

Щорічний кінофестиваль "Санденс" розпочнеться у Парк-Сіті, США 20 січня 2022 року та пройде у гібридному форматі. 9 грудня було оголошено частину фестивальної програми: до секції World Cinema Dramatic Competition разом із "Клондайком" увійшли ще 9 фільмів з усього світу. 

Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік. 


 
Кіно
війна з Росією
фестивалі
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