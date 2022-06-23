Про це повідомило Державне бюро розслідувань на своєму сайті.

Як встановило ДБР, росіяни послуговувалися криптовалютними біржами для обходу санкцій, застосованих проти РФ міжнародною спільнотою.

​"​ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з ​Р​осійської ​Ф​едерації та республіки ​Б​ілорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій​", – йдеться у повідомленні.​

​Обхід санкцій та фінансування підривної діяльності проти України​ відбува​вся​ ​у тому числі й ​через певні українські вебсайти​, вказало Бюро, але не уточнило, про які саме ресурси йдеться.​

​Після звернення України до світових криптобірж з проханням вплинути на ситуацію акакунти, з яких росіяни обходили санкції, заблокували, зазначило ДБР.​

Нагадаємо, криптобіржа Binance закрила перекази та виведення грошей у іноземні банки для росіян.

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