Світові криптовалютні біржі заблокували акаунти, через які росіяни обходили санкції, – ДБР
Україна звернулася до провідних світових криптовалютних бірж з проханням припинити обхід росіянами санкцій через канал криптоіндустрії, ті заблокували відповідні акаунти
Про це повідомило Державне бюро розслідувань на своєму сайті.
Як встановило ДБР, росіяни послуговувалися криптовалютними біржами для обходу санкцій, застосованих проти РФ міжнародною спільнотою.
"ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з Російської Федерації та республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій", – йдеться у повідомленні.
Обхід санкцій та фінансування підривної діяльності проти України відбувався у тому числі й через певні українські вебсайти, вказало Бюро, але не уточнило, про які саме ресурси йдеться.
Після звернення України до світових криптобірж з проханням вплинути на ситуацію акакунти, з яких росіяни обходили санкції, заблокували, зазначило ДБР.
- Нагадаємо, криптобіржа Binance закрила перекази та виведення грошей у іноземні банки для росіян.
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