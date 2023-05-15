Світові ціни на нафту падають на тлі невизначеності прогнозу попиту

Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленням, занепокоєння щодо попиту на паливо в найбільших світових споживачах нафти, Сполучених Штатах і Китаї, нівелювали позитивні настрої щодо скорочення поставок через скорочення ОПЕК+ і відновлення закупівель США для резервів.

Так, ф'ючерси на нафту Brent впали на 26 центів, або 0,35%, до 73,91 долара за барель до 06:38 за Гринвічем, тоді як американська нафта West Texas Intermediate коштувала 69,34 долара за барель, що на 20 центів, або 0,29%.

"Минулого тижня обидва контрольні показники впали четвертий тиждень поспіль, що стало найдовшою смугою тижневих падінь із вересня 2022 року через побоювання, що Сполучені Штати можуть увійти в рецесію через "значний ризик" історичного дефолту протягом перших двох тижнів червня", - пише видання.

"Ціни на нафту все ще перебувають під тиском через мляві прогнози попиту, оскільки економічне відновлення Китаю здається нерівним", — сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг, додавши, що крах банківської системи США також спричинив хвилювання на ринку.

За її словами, інвестори будуть досліджувати низку економічних даних Китаю щодо промислового виробництва, інвестицій в основний капітал і роздрібних продажів на наступному тижні в пошуках ознак покращення попиту на "чорне золото".