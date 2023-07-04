Про це повідомляє видання enkorr.

Зазначається, що вересневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures коштують $75,02 за барель, що на $0,37 (0,5%) вище за ціну попередньої сесії. У понеділок вони здешевшали на $0,76 (1%), до $74,65 за барель.

На електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на серпень ф’ючерси на нафту WTI підвищилися на $0,36 (0,52%), до $70,15 за барель. Напередодні вони знизилися у ціні на $0,85 (1,2%), до $69,79 за барель.

У понеділок, 3 липня, Саудівська Аравія продовжила добровільне скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу. Таким чином, у серпні добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії залишиться на рівні близько 9 млн барелів. Також, через скорочення експорту, Росія зменшить постачання на нафтові ринки на 500 тисяч барелів на добу.

Аналітики Sevens Report Research, зазначили, що спочатку нафта відреагувала на ці зміни позитивно, проте для суттєвого ралі цього недостатньо.

Крім того, негативно на ринок вплинуло червневе зниження до 46 пунктів із 46,9 індексу ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing). Такі дані наводять експерти Trading Economic, які очікували зростання до 47 пунктів.

Водночас впав також індекс менеджерів із закупівель (PMI) у промисловості єврозони. Згідно з остаточними даними Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global, у червні він знизився до 43,4 пункту порівняно з 44,8 пункту у травні. Раніше повідомлялося про зниження до 43,6 пункту. Підсумковий результат вказує на різке погіршення стану сектору з травня 2020 року, зазначає Trading Economics.