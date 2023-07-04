Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Світові ціни на нафту піднялись до понад $75 за барель

Світові ціни на нафту піднялись до понад $75 за барель

4 липня, 2023 вiвторок
10:50
Економіка нафта

Ціни на нафту у вівторок, 4 липня, перевищили $75 за барель після здешевшання до $74,65 за барель днем раніше

Про це повідомляє видання enkorr.

Зазначається, що вересневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures коштують $75,02 за барель, що на $0,37 (0,5%) вище за ціну попередньої сесії. У понеділок вони здешевшали на $0,76 (1%), до $74,65 за барель.

На електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на серпень ф’ючерси на нафту WTI підвищилися на $0,36 (0,52%), до $70,15 за барель. Напередодні вони знизилися у ціні на $0,85 (1,2%), до $69,79 за барель.

У понеділок, 3 липня, Саудівська Аравія продовжила добровільне скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу. Таким чином, у серпні добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії залишиться на рівні близько 9 млн барелів. Також, через скорочення експорту, Росія зменшить постачання на нафтові ринки на 500 тисяч барелів на добу.

Аналітики Sevens Report Research, зазначили, що спочатку нафта відреагувала на ці зміни позитивно, проте для суттєвого ралі цього недостатньо. 

Крім того, негативно на ринок вплинуло червневе зниження до 46 пунктів із 46,9  індексу ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing). Такі дані наводять експерти Trading Economic, які очікували зростання до 47 пунктів.

Водночас впав також індекс менеджерів із закупівель (PMI) у промисловості єврозони. Згідно з остаточними даними Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global, у червні він знизився до 43,4 пункту порівняно з 44,8 пункту у травні. Раніше повідомлялося про зниження до 43,6 пункту. Підсумковий результат вказує на різке погіршення стану сектору з травня 2020 року, зазначає Trading Economics.

  • 2 квітня організація країн-експортерів нафти повідомила про добровільне скорочення видобутку нафти на близько 1,15 млн барелів на добу. Таким чином ОПЕК+ планує зберегти стабільність ринку. 
нафта
США
ціни на нафту
Читайте також:
ЗАЕС
3 липня, 2023 понедiлок
Серйозних наслідків я не очікую: ексголовний інженер Чорнобильської АЕС про можливий теракт окупантів на ЗАЕС
путін та шойгу
3 липня, 2023 понедiлок
Шойгу вперше прокоментував спробу заколоту вагнерівців у Росії
Володимир Зеленський
1 липня, 2023 субота
Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.44
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 липня
10:59
Ексклюзив
Карта. Донеччина/Запорізька область. 30\06\23
Перед селищем Приютне на Запоріжжі точаться позиційні бої, - капітан ЗСУ Прозапас
10:55
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Серед окупантів панує певна паніка, адже їхня максимальна брехня наразі зосереджена навколо Антонівського мосту, - Гуменюк
10:55
Оцінка українців свого добробуту практично не змінилася після повномасштабного вторгнення РФ, - опитування
10:46
Meta запустить конкурента Twitter - застосунок Threads
10:45
F-16
Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу, - голова військового комітету НАТО
10:37
крилата ракта "Калібр"
Ворог завів один із ракетоносіїв у Чорному морі до пункту базування: скільки "калібрів" напоготові
10:16
Росіяни вдарили по центру села на Чернігівщині: поранено трьох людей
10:10
Ексклюзив
Навколо Бахмута точаться бої, у яких ЗСУ зрізають ворожу "клішню", що нависає над містом, - Згурець
10:02
OPINION
Борислав Береза
Гроші закінчились. Сировинні доходи Росії обвалилися вдвічі
09:44
Оновлено
Росія
У РФ заявили про атаку дронів по території військового об'єкта та селищу поблизу аеропорту "Внуково" під Москвою
09:38
на фото: ЗСУ
Росія вдосконалила тактику щодо сповільнення контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка
09:32
на фото: наслідки обстрілу Росією Херсону
Уранці росіяни атакували Херсон, загинули двоє містян
09:17
напад з ножем
У Польщі затримали підозрюваного, який 1 липня вдарив ножем у груди українця
09:15
вибух зірки
Hubble показав спіральну галактику у сузір’ї Пегаса після вибуху наднової
09:09
Оновлено
Суми
Кількість загиблих через атаку ворожих безпілотників по житловому будинку в Сумах зросла до трьох 
08:44
Інфографіка
Окупанти
Росія втратила в Україні 770 солдатів, 32 артсистеми та 29 безпілотників за добу, - Генштаб ЗСУ
08:41
Китай та США
Китай обмежить експорт деяких матеріалів для виробництва мікросхем
08:01
OPINION
Орест Сохар
Путін політично не протягне і трьох місяців
07:39
Мелітополь
Окупанти мінують засіяні поля й ґрунтові дороги під Мелітополем
07:16
На 4 ділянках фронту - важкі бої, відбулось понад 40 бойових зіткнень протягом доби, - Генштаб
06:40
Вілла дружини очільника Київміськбуду
У дружини очільника "Київміськбуду" виявили віллу у Франції за €20 млн
06:28
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина і далі ветуватиме заявку Швеції на вступ до НАТО, поки всі вимоги не будуть виконані, - Ердоган
05:58
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Маск і Цукерберг очолили рейтинг багатіїв світу, - Bloomberg
05:38
У МЗС Китаю закликали Японію та Південну Корею до тіснішої співпраці та протистояння США
05:16
Антонівський міст
У Росії занепокоєні, що Україна може форсувати Дніпро, - ISW
04:48
Урсула фон дер Ляєн
Україна та ще низка країн мають увійти в ЄС, щоб зменшити вплив РФ та Китаю, - Урсула фон дер Ляєн
04:20
російська армія, мобілізація
У Москві пропонують будівельним компаніям міняти призовників на підряди від мерії, - ЗМІ
03:52
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Стимул для ЗСУ: Зеленський просить Байдена негайно запросити Україну до НАТО, - CNN
03:24
нафта нафтопровід
Росія та Саудівська Аравія скорочують видобуток нафти, щоб підняти ціну, – AP
02:56
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Графік зсувається: українські пілоти не почали у червні навчання на F-16, - Кулеба
02:28
землетрус
У Каспійському морі стався землетрус: поштовхи відчули у столиці Азербайджану
02:00
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Авіаудари та сотні солдат: Ізраїль продовжує спецоперацію в Палестині
01:42
Оновлено
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)
У Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну: у ньому працюватимуть 20 прокурорів
01:18
водогін
Майже 150 км для 1 млн людей: почалось будівництво водогону в регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, - Кубраков
01:16
Леон Готьє
У віці 100 років помер Леон Готьє - останній із французьких командос, які брали участь у висадці в Нормандії
00:50
Окупанти на ЗАЕС
РФ попередили про неприпустимість ядерного шантажу, тепер вона готує новий план щодо ЗАЕС, - Кулеба
00:35
Наслідки обстрілу міста Суми 3 липня
Росіяни за день 28 разів обстрілювали прикордоння Сумщини: загинули троє людей
00:20
Оркнейські острови Великої Британії можуть стати частиною Норвегії
2023, понедiлок
3 липня
23:49
збройні сили Литви
У Литві стартували міжнародні навчання Сил спецоперацій
23:30
Оновлено
Володимир Зеленський
З послом Грузії проведуть жорстку розмову, він поїде додому, - Кулеба
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV