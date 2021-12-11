Світовий банк надав Україні $150 млн

Про це повідомляє офіційний сайт Світового банку.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусом, зокрема, закупівлю вакцин.

"Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі $150 млн для проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України", - заявили у банку.

$120 млн Україна витратить на закупівлю 16,5 млн доз вакцин. Ще $30 млн будуть спрямовані на фінансування інших аспектів розгортання компанії із вакцинації: інформаційні технології, комунікації з громадськістю, а також закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.