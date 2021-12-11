Україна отримала від ЄС кредит на 50 млн євро на вакцини від коронавірусу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ зазначили, що ці кошти допоможуть закупити вакцини від COVID-19 та забезпечивши значну частку від кількості, передбаченої національним планом вакцинації України у 2022 році.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, кредит підтримає систему охорони здоров’я країни та підвищить спроможність України у боротьбі з пандемією COVID-19.

"Завдяки додатковій підтримці від ЄІБ, ми продовжуємо забезпечувати належне фінансування для підтримки системи охорони здоров'я України та сприяти посиленню заходів захисту населення у відповідь на кризу COVID-19. Ми віримо, що разом ми можемо побороти пандемію", - сказав Ляшко.

Зазначається, що закупівля вакцин від COVID-19 за кошти, надані ЄІБ, буде здійснена компанією Crown Agents, яку раніше затвердив український уряд.