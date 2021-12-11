До України у неділю прибуде 2,5 млн доз вакцини CoronaVac

Про це повідомляє фармацевтична компанія "Лекхім".

У компанії зазначили, що в Україну доставлять дві партії вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVaс.

"Група компаній "Лекхім" інформує про те, що в неділю, 12 грудня, в Україну прибудуть дві поставки вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у неділю прибуде 2 млн 447 тис. доз.

"Орієнтовний час прибуття 12:00 – 2 млн. доз, 19:20 – 447 тис. доз", - зазначили у компанії.

Поставки вакцини здійснюються в рамках додаткової угоди до угоди між Sinovac та "Лекхімом".

Нагадаємо, 23 листопада МОЗ продовжило контракт з Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу на 2022-2023 роки.

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