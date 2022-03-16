Світовий банк попередив про дефіцит зерна в ряді країн через війну в Україні
Світовий банк заявив, що ряд країн, що розвиваються зіткнуться з короткостроковою нестачею пшениці, адже вони залежать від українського експорту, який був скорочений через вторгнення Росії.
Про це www.reuters.com/business/world-bank-says-ukraine-war-may-prompt-grain-shortages-poor-countries-2022-03-16/ Reuters.
"Світовий банк заявив у своєму останньому звіті Trade Watch, що Гамбія, Ліван, Молдова, Джибуті, Лівія, Туніс і Пакистан найбільш схильні до перебоїв в експорті пшениці з України, на які припадає приблизно 40% або більше їх імпорту пшениці", – йдеться в повідомленні.
Додають, що збої в торгівлі, викликані війною в Україні, можуть перешкодити значному відновленню торгівлі в 2021 році, коли світова торгівля товарами і послугами повернеться до допандемічного рівня.
- Нагадаємо, на думку голови Львівської ОДА Максима Козицького, посівна кампанія-2022 буде найважчою за всю історію незалежності України, але ймовірність дефіциту продуктів сільськогосподарського виробництва є мінімальною.
- Міністр агрополітики Роман Лещенко запевнив, що питання продовольчої безпеки буде вирішене.
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