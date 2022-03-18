Світовий банк виділив $100 млн на стипендії українським студентам
Світовий банк надав Україні екстрену допомогу в галузі вищої освіти та виділив $100 млн на стипендії студентам
Про це йдеться у заяві Світового банку, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що допомога СБ дозволить виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів стипендіальних програм.
"Завдяки новому компоненту спільного проєкту Міносвіти та СБ "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" надається фінансування у розмірі майже $100 млн для відшкодування бюджетної програми уряду в секторі вищої освіти", – заявили у Світовому банку.
За словами регіонального директора СБ у справах країн Східної Європи Арупапа Банерджі, ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби, сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання.
- Нагадаємо, 8 березня Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України обсягом у понад $700 млн.
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