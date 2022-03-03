Світовий банк зупинив всі програми в РФ та Білорусі
Інституція нагадує, що процес згортання програм в країнах-окупантах почався раніше
Світовий банк заявив, що негайно припиняє всі програми в РФ та Білорусі.
Відповідну заяву банк оприлюднив на своєму офіційному сайті, передає "Еспресо.TV".
"Після російського вторгнення в Україну та військових дій проти народу України Група Світового банку негайно припинила всі свої програми в Росії та Білорусі", - сказано в заяві.
При цьому Світовий банк нагадує, що почав згортати співпрацю з двома режимами раніше.
"Група Світового банку не схвалила жодних нових позик чи інвестицій в Росію з 2014 року. Також не було схвалено жодного нового кредитування Білорусі з середини 2020 року", - наголошено в повідомленні.
- Нагадаємо, 1 березня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк оприлюднили спільну заяву щодо війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України, та оголосили про фінансову та інші види підтримки Україні.
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