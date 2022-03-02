МВФ та Світовий банк оголосили про масштабні пакети підтримки України під час війни з Росією

Про це йдеться у заяві, опублікованій 1 березня.



"Ми глибоко шоковані та засмучені руйнівними людськими та економічними збитками, які завдала війна в Україні. Людей вбивають, травмують і змушують тікати, а фізичній інфраструктурі країни завдається величезна шкода", - йдеться у тексті заяви.



В організаціях зазначають, що війна матиме значний економічний вплив на країни з усього світу, вона підживлюватиме інфляцію та створюватиме збої на фінансових ринках. До певних наслідків призведуть і санкції проти Росії, які світ ввів за вторгнення в Україну.



У заяві йдеться, що МВФ та Світовий банк співпрацюють для того, аби підтримати Україну на фронтах фінансування та політики.



"У МВФ ми відповідаємо на запит України щодо екстреного фінансування через Інструмент швидкого фінансування, який Виконавча рада може розглянути вже наступного тижня. Крім того, ми продовжуємо працювати над українською програмою Stand-By, згідно з якою з цього моменту до кінця червня доступні додаткові $2,2 млрд", - йдеться у повідомленні.



Своєю чергою Світовий банк в найближчі місяці виділить пакет підтримки Україні в розмірі $3 млрд. Виплати почнуться із першої суми у розмірі $350 млн, яку мають ухвалити вже цього тижня, а також $200 млн на підтримку охорони здоров'я та освіти.



"Світовий банк і МВФ також працюють разом, щоб оцінити економічний та фінансовий вплив війни та біженців на інші країни регіону та світу. Ми готові надати розширену політичну, технічну та фінансову підтримку сусіднім країнам у разі потреби. Ця криза впливає на життя та засоби існування людей у ​​всьому світі, і ми пропонуємо їм повну підтримку", - йдеться у заяві.



Як повідомлялося раніше, Італія терміново надасть Україні €110 млн.