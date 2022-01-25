Свій день народження Зеленський проведе на роботі, - прессекретар президента
Президент України Володимир Зеленський проведе свій день народження – 25 січня – на роботі, кажуть в ОПУ
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
"Колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи", - зазначив вінТакож Никифоров опублікував реквізити кількох дитячих будинків та лікарень в Україні, куди можна перерахувати кошти.
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