Священник Михайло Нискогуз із храму на Львівщині, відомого фрескою з Путіним у пеклі, закликав повернути в ефір Еспресо, Прямий і 5 канал

Отець Михайло звернувся до президента Володимира Зеленського і закликав втрутитися та припинити діяльність "кротів" у владних кабінетах, які дали незаконну вказівку відключити патріотичні телеканали. Ці "кроти" сіють чвари на радість ворогам України – застерігає главу держави отець Михайло.

"Я розмовляв з пораненими воїнами, які приїхали – вони тремтять від злості. Вони бачать, що якщо ворог не може зруйнувати нас фізично, зброєю, він сіє чвари. І ми просимо – наведіть порядок. Щоб армія, яка зараз успішно бореться, щоб вона не ослабівала духом", – говорить отець Михайло.

"Господи милосердний, просимо тебе, дай нашій українській владі силу розуму. Господи, дай нам непереможний дух. Ми віримо, що ми переможемо. Переможемо тоді, коли не буде чвар. Віримо, що це питання буде знято. І я думаю, що ці патріотичні телевізійні канали будуть знову підключені до того, щоб говорити правду", – наголосив священник.



Храм святого Йосафата в Червонограді – одна з найбільших церков у Західній Україні. Він також відомий фрескою, на якій можна впізнати російського президента Путіна, що горить у пеклі. Фреска з’явилась у церкві напередодні Великодня у 2017 року.

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