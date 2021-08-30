Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Святкування Рош га-Шана: прикордонники очікують прибуття до Умані понад 20 тис. хасидів

Святкування Рош га-Шана: прикордонники очікують прибуття до Умані понад 20 тис. хасидів

30 серпня, 2021 понедiлок
20:10
Суспільство Прикордонники

Українські прикордонники очікують прибуття понад 20 тис. хасидів на початку вересня, яки приїдуть в Умань для святкування Рош га-Шана

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Найбільша кількість паломників прямуватиме через пункти пропуску "Бориспіль" та "Жуляни".  Для швидкого забезпечення пропускних операцій там буде залучено додатковий персонал прикордонників.

За попередніми даними прикордонники очікують прибуття понад 20 тисяч паломників.

Зазначається, що військовослужбовці детально вивчали паспорти громадянина Ізраїлю, щоб уникнути можливих підробок під час пропускних операцій.

  • За інформацією поліції, 50 тис. хасидів прибудуть до Умані цьогоріч на святкування Рош га-Шана (нового року в юдаїзмі)

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ДПСУ
хасиди
Умань
Рош га-Шана
Читайте також:
29 серпня, 2021 неділя
"Талібан" розстріляв популярного в Афганістані співака
28 серпня, 2021 субота
Латвія: прикордонники Лукашенко озброїлися кулеметами й кажуть як "прибиратимуть" латиських військових
Зеленський
29 серпня, 2021 неділя
Зустріч Зеленського з Байденом знову перенесено
Київ
+26
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.8
    Купівля 26.8
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.46
    Продаж 31.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
30 серпня
21:34
Через негоду у Києві дерево впало на електродроти та загорілося
21:06
У Південній Африці виявили новий штам коронавірусу
21:00
Віталій Миколенко
Як людина - найчесніший і добрий, - один з найдорожчих футболістів України про нового тренера збірної
20:41
Зливали відходи у річку Сіверський Донець: СБУ викрила посадовців хімічного підприємства
Зливали відходи у річку Сіверський Донець: СБУ викрила посадовців хімічного підприємства
20:37
Ангеліна Калініна
Українка Калініна вийшла у друге коло US Open
20:12
Космічний корабель Маска прибув до МКС
19:48
Петро Порошенко
Порошенко порадив Зеленському, як зробити візит до США успішним
19:45
У Китаї припустили, що COVID-19 міг потрапити в Ухань разом з напівфабрикатами
19:41
Тьємує Бакайоко
"Мілан" оголосив про трансфер знаменитого футболіста "Челсі"
19:40
Верховний суд України
У відставку подали ще двоє суддів Верховного Суду
19:17
вакцинація
ВООЗ: Вразливим групам необхідне третє COVID-щеплення
19:02
Олексій Голобуцький
Після ДТП нардеп Трухін втік з України, його готуються оголосити у розшук Інтерполу, - політтехнолог
18:52
ДФС вручила підозри посадовцям Київпастрансу за розтрату 13 млн грн
18:41
Ігор Цвєтов
Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися та обійматись з росіянами на Паралімпіаді-2020
18:34
польська PGNiG
Польська PGNiG придбала контрольний пакет “Карпатгазвидобування”. Видобуватимуть газ на Львівщині
18:30
До Одеси доставили 133 евакуйованих із Афганістану, - Міграційна служба
18:29
Паулу Фонсека
Екстренер "Шахтаря" може очолити московський "Спартак"
18:24
Зеленський
Зеленський повезе до Байдена список українських полонених в ОРДЛО та окупованому Криму, - Денісова
18:08
Хорхе Мессі
Жодних образ на "Барселону". Тільки на деяких людей, - батько Мессі про трансфер сина в ПСЖ
18:06
Наталка Діденко
Дощі та послаблення спеки: Наталка Діденко про погоду в останній день літа
18:02
сепар
На Донбасі окупанти тричі порушили "тишу"
17:55
аеропорт Кабул
"Ісламська держава" взяла відповідальність за обстріл аеропорту Кабула
17:41
Пожежа на Луганщині
На Луганщині спалахнула лісова пожежа: вогонь локалізовано
17:40
Андрій Шевченко
В Узбекистані забажали, щоб Шевченко очолив їхню збірну
17:32
На Херсонщині в таборі раптово померла 15-річна дівчина
17:22
Ан-225 "Мрія"
Договір на 920 млн грн : "Антонов" замовив у "Мотор Січі" модернізацію двигунів для "Руслана" і "Мрії"
17:18
Заробляли по 25 тис. грн на день на вантажівках з "перегрузом": СБУ викрила патрульних на Херсонщині
17:15
побиття
У Чернівцях півсотні молодиків влаштували бійку під рестораном
17:12
У серпні площа земель по нових угодах з сільгоспділянками збільшилася втричі
17:00
Крим російські війська
В окупованому Криму побудують логістичний комплекс для Міноборони Росії за 17 млрд рублів
16:55
інтернет
Мінцифри оголосило додатковий етап подачі заявок на субвенцію для підключення сіл до інтернету
16:49
Цвєтов Ігор
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:48
Місяць
Британська компанія здійснить першу українську місію на Місяць у 2022 році
16:21
Андрій Мальований
Українців попередили про шахраїв: вимагають хабарі від імені Держекоінспекції
16:13
банк "Аркада"
Прокуратура направила до суду справу колишнього керівництва банку "Аркада"
16:08
Останці Сарматського моря”
Нищення національного парку на Тернопільщині. В СБУ розповіли подробиці
16:04
Військовий урядових сил Афганістану споглядає автівку, яка вибухнула в ході нічної атаки ісламістів в Кабулі
Удар США по авто з вибухівкою в Кабулі забрав життя родини з 9 осіб, - CNN
15:58
Google
Google Japan працює над додатком для бігунів з порушенням зору
15:54
вугілля
Україна має імпортувати близько 3,5 млн тонн вугілля для проходження зими, - глава Міненерго
15:53
гроза
Київ накриє гроза: оголошено штормове попередження
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV