Святкування Рош га-Шана: прикордонники очікують прибуття до Умані понад 20 тис. хасидів

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Найбільша кількість паломників прямуватиме через пункти пропуску "Бориспіль" та "Жуляни". Для швидкого забезпечення пропускних операцій там буде залучено додатковий персонал прикордонників.

За попередніми даними прикордонники очікують прибуття понад 20 тисяч паломників.

Зазначається, що військовослужбовці детально вивчали паспорти громадянина Ізраїлю, щоб уникнути можливих підробок під час пропускних операцій.

За інформацією поліції, 50 тис. хасидів прибудуть до Умані цьогоріч на святкування Рош га-Шана (нового року в юдаїзмі)

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