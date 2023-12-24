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OPINION

Святкувати чи не святкувати?

Євстратій Зоря
24 грудня, 2023 неділя
08:09
Погляд Євстратій Зоря

Таке питання можна зустріти в просторі мережі, що часом переходить у гарячу дискусію чи навіть повне заперечення. Мовляв, "як ми можемо святкувати, якщо війна?"

На мою думку, головна причина поширення такої негативної реакції у деформації поняття "святкувати".

Адже протягом радянського періоду головним способом "святкування" вважалися публічні масові розваги та певне поліпшення раціону.

У новий час до такого більш утилітарного розуміння святкування додалися сучасні тенденції комерційного наповнення будь-яких подій. Коли, по суті, все одно, "що святкуємо" - хоч Різдво Христове, хоч Гелловін, аби лиш щось купувалося та зростали продажі.

Однак саме́ українське слово "свято" (як і його англійський еквівалент holiday, "святий день"), в першу чергу, нагадує про святість.

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Святість — це не про розваги, застілля, розпродажі. Сутність терміну "святість" - це виокремлення. Вилучення чогось зі звичайного вжитку.

Бог святий, бо Він виокремлений від світу, не зливається з ним, не розчиняється. І святі дні — це дні, коли ми буденність, звичайне відкладаємо заради особливого. Заради того, щоби вшанувати події та осіб, значення яких — не буденне, а вічне.

Ми виокремлюємо спеціальні дні для того, щоби саме їх повʼязати з сенсом і глибинним значенням історії як шляху взаємодії Бога і людей. Ми у святий день присвячуємо свої слова, думки, діла тому, що перевершує нас самих і сьогодення.

І Тому, Хто більший і вищий за все.

Отже, чи треба святкувати під час війни?

Краще обмежитися, коли йдеться про "святкування" утилітарне, споживче, розважальне.

Але треба і необхідно святкувати через особливе долучення до істин і традицій, що повʼязані з вічністю і вічним.

Бо війна, серед іншого — це також і боротьба за істину, за вічне, за святе.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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