SWIFT очікує від влади переліку російських банків для відключення від глобальної системи
SWIFT заявила, що очікує інструкцій, які російські банки влада хоче відключити від глобальної системи
Про це повідомляє Reuters.
"Ми завжди будемо дотримуватися законів про санкції. Ми взаємодіємо з владою, щоб зрозуміти, на які організації будуть поширюватися ці нові заходи, і відключимо їх, як тільки отримаємо юридичні інструкції для цього", - йдеться в заяві SWIFT.
Банки використовують SWIFT, що базується в Бельгії, для щоденної відправки мільйонів інструкцій для платежів на трильйони доларів у міжнародній торгівлі.
Рада ЄС не змогла дати негайних коментарів.
Європейська розрахункова компанія з цінних паперів Euroclear заявила, що більше не буде приймати рубль в якості розрахункової валюти і закриває свій рахунок в ING Bank в Москві.
Як повідомили джерела на ринку, Bloomberg позначив російські суверенні облігації, а також цінні папери, пов'язані з російськими банками ВТБ і Сбербанк, попереджувальною міткою про те, що "до цього цінного паперу застосовуються санкції", хоча торги тривали.
Лістинги Газпрому і Сбербанку на LSE як і раніше торгувалися і різко знизилися протягом дня. Данський Saxo Bank заявив, що призупинив торгівлю парами російського рубля з іншими валютами, такими як долар і євро.
Лондонська фондова біржа заявила, що припинить торги двома глобальними депозитарними розписками (НДР) російського банку ВТБ після того, як британський фінансовий регулятор призупинив їх дію через санкції.
Найбільші розрахункові компанії з цінних паперів, а також Deutsche Boerse у Франкфурті, ICE і Nasdaq в Нью-Йорку оголосили про введення обмежень на російські торги.
- Нагадаємо, Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.
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