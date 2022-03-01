SWIFT очікує від влади переліку російських банків для відключення від глобальної системи

Про це повідомляє Reuters.



"Ми завжди будемо дотримуватися законів про санкції. Ми взаємодіємо з владою, щоб зрозуміти, на які організації будуть поширюватися ці нові заходи, і відключимо їх, як тільки отримаємо юридичні інструкції для цього", - йдеться в заяві SWIFT.



Банки використовують SWIFT, що базується в Бельгії, для щоденної відправки мільйонів інструкцій для платежів на трильйони доларів у міжнародній торгівлі.



Рада ЄС не змогла дати негайних коментарів.



Європейська розрахункова компанія з цінних паперів Euroclear заявила, що більше не буде приймати рубль в якості розрахункової валюти і закриває свій рахунок в ING Bank в Москві.



Як повідомили джерела на ринку, Bloomberg позначив російські суверенні облігації, а також цінні папери, пов'язані з російськими банками ВТБ і Сбербанк, попереджувальною міткою про те, що "до цього цінного паперу застосовуються санкції", хоча торги тривали.



Лістинги Газпрому і Сбербанку на LSE як і раніше торгувалися і різко знизилися протягом дня. Данський Saxo Bank заявив, що призупинив торгівлю парами російського рубля з іншими валютами, такими як долар і євро.



Лондонська фондова біржа заявила, що припинить торги двома глобальними депозитарними розписками (НДР) російського банку ВТБ після того, як британський фінансовий регулятор призупинив їх дію через санкції.



Найбільші розрахункові компанії з цінних паперів, а також Deutsche Boerse у Франкфурті, ICE і Nasdaq в Нью-Йорку оголосили про введення обмежень на російські торги.

Нагадаємо, Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.